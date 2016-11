Tegel.

Der Winterbasar des JVA-Shops findet in diesem Jahr am Sonnabend, 19. November, von 10 bis 15 Uhr in der Seidelstraße 41 statt. Dort gibt es wie stets viele Angebote aus den Werkstätten der Justizvollzugsanstalt – und auch die Dienstleistungen des Mobilen Bürgeramtes, das an diesem Tag mit vor Ort ist.