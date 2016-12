Heiligabendgala in den Seeterrassen: Fest in feierlichem Ambiente

Tegel. Seit mehr als zwei Jahrzehnten organisieren Pfarrer Werner Nachtigal und seine Frau Birgitta die Heiligabendgala für einsame Menschen in Berlin. In diesem Jahr findet sie in den Tegeler Seeterrassen statt.

Wichtig: Einlass am 24. Dezember ab 19 Uhr nur in festlicher Garderobe und nach vorheriger Anmeldung unter 49 98 74 61 oder unter www.heiligabendgala.de . Der Eintritt ist kostenlos, nur die Getränke müssen bezahlt werden.

Berliner, die an diesem besonderen Abend nicht allein sein möchten, und den Heiligabend in festlichem Ambiente und mit Abendgarderobe verbringen möchten, sind zu diesem Fest eingeladen. Dort lernt man neue Menschen kennen und genießt Weihnachten auf eine außergewöhnliche Art.Ob alt oder jung, Geschäftsmann, Geschäftsfrau oder alleinerziehend, wer Weihnachten einmal anders erleben und nicht allein sein möchte, darf sich ab sofort verbindlich anmelden. Erwartet werden rund 300 Menschen, die sonst kein familiäres Weihnachtsfest hätten.Es wird ein bunt gemischtes Programm, auch für Kinder, vorbereitet. Neben dem Platz an den liebevoll gedeckten Tischen und dem weihnachtlichen Buffet mit Geflügel, Rotkohl und anderen Leckereien, sorgt die abwechslungsreiche Unterhaltung für eine festliche und entspannte Atmosphäre. Neben weihnachtlicher Musik, Showtanz und einer kurzen Weihnachtsansprache darf auch der Weihnachtsmann nicht fehlen.