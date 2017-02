Informationen für junge Eltern

Berlin: Familienzentrum Tietzia |

Borsigwalde.

Einmal im Monat bietet der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst künftig eine sozialpädagogische und sozialpädiatrische Sprechstunde im Freizeitzentrum Tietzia an. Beginnend mit dem 15. Februar findet sie an jedem dritten Donnerstag im Monat von 9 bis 12 Uhr in der Tietzstraße 12 statt. Junge Eltern mit Säuglingen beziehungsweise Kleinkindern können sich dort von einer Ärztin und/oder Sozialarbeiterin beraten und informieren lassen. Wer möchte, kann sich anmelden: in der Tietzia unter

432 30 02 oder beim Kinder- und Jugendgesundheitsdienst unter

902 94 63 96. Ein Besuch ist aber auch ohne Anmeldung möglich.