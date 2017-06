Mitt-Sommerfest in der Freien Scholle

Arbeiterwohlfahrt und SPD Freie Scholle / Tegel laden auch in diesem Jahr wieder zum Sommerfest in die Freie Scholle ein. Auf dem idyllischen Marie-Schlei-Platz an der Egidystraße wird es am Samstag, den 17. Juni von 14 bis 19 Uhr ein buntes Angebot für Alt und Jung geben.

Für Stimmung sorgt Livemusik mit der Band Swingbop'ers. Dazu gibt es Bier vom Fass, frisch gegrillte Köstlichkeiten und Kaffee und Kuchen, sowie Informationsstände mit der Möglichkeit zu politischen Gesprächen mit dem Reinickendorfer Bundestagskandidaten Thorsten Karge.Auch für die Unterhaltung der Kinder ist gesorgt, so wird neben Spielangeboten auch die die Puppenklinik der AWO zur Sprechstunde empfangen.