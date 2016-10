Jetzt auch für die ganz Großen: Floorball-Gemeinde in Tegel wächst weiter

Tegel. Nachdem die Floorballer vom VfL Tegel in den letzten Jahren in den Altersklassen der U11, U13 und U17 bereits große Erfolge feiern und häufiger schon an Deutschen Meisterschaften teilnehmen durften, betritt der Klub in dieser Spielzeit Neuland.

Nähere Infos zu Trainingszeiten und -orten gibt es auf www.floorball-tegel.de

Neben einer neu gegründeten U15 gibt es ab sofort auch ein Herrenteam, das mit seinem Trainer Michel Harbart am Spielbetrieb des Floorball Verbandes Berlin Brandenburg teilnimmt. Alles begann vor mittlerweile acht Jahren mit einer von der ehemaligen Eishockey-Spielerin Michaela Hildebrandt an der Franz-Marc Grundschule in Tegel initiierten AG und einer Hand voll Kinder. 2011 folgte der Anschluss an den VfL Tegel.Mittlerweile spielen weit über 50 Mädchen und Jungen diesen Trendsport, der dem Hallenhockey ähnelt, allerdings mit viel kleineren Toren und Banden betrieben wird. Das Spiel ist leicht erlernbar, fördert und fordert Kondition, Koordination, Geschicklichkeit und Schnellkraft sowie den Spielwitz.Die Männer starteten mit zwei Remis gegen Mellensee und Rangsdorf in ihre erste Saison auf dem Kleinfeld. Zwar ging das Penaltyschießen verloren, sodass man nur zwei der möglichen vier Punkte ergattern konnte. Alles in allen waren Spieler und Trainer mit ihrem Auftakt aber total zufrieden. Der nächste Spieltag wird am 26. November in Potsdam stattfinden.Auch für die U17 hat die neue Saison bereits begonnen, und das äußerst erfolgreich: Der SC Potsdam wurde mit 16:3 und der Berliner FK mit 11:7 besiegt. Unabhängig davon ist der VfL Tegel aber weiterhin auf der Suche nach interessierten Mädchen und Jungen im Alter von sieben bis 16 Jahren sowie jungen und älteren Erwachsenen ab 17 Jahren.Ob es bereits Vorkenntnisse und Erfahrungen im Hockey, Eishockey oder Floorball gibt, spielt keine Rolle. Interessierte können sich unter der E-Mail mh.floorball@aol.de an die Initiatorin und Trainerin Michela Hildebrandt wenden.