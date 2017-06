Sommerball beim VfL Tegel: Sommerball beim VfL Tegel

Berlin: Spiegelsaal des VfL Tegel |

Der VfL Tegel veranstaltet am Sonnabend, 8. Juli, einen großen Sommernachtsball mit Otlile Mabuse und Marius Iepure. Die beiden Profitänzer werden vorab zwei Workshops zu den Themen „Tango“ und „Salsa“ geben. Für diese Workshops sind noch Plätze frei. Im Spiegelsaal des VfL an der Hatzfeldtallee 29 geben sich die Schwestern Motsi und Otlile Mabuse die Klinke in die Hand: Nachdem Motsi im Februar mit Hobby- und Kindergruppen im Spiegelsaal getanzt hatte, wird am Abend des 8. Juli Otlile Mabuse mit ihrem Tanzpartner Marius Iepure bei der „Summernight-Danceparty“ ihre Lateinshow präsentieren. Alle Besucher können zudem ein spannendes Turnier der Sonderklasse in den Standardtänzen verfolgen und natürlich selbst eine laue Sommernacht durchtanzen. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, der Einlass ab 19.30 Uhr. Die Karten pro Person kosten 20 Euro. Nähere Informationen zu den Workshops und dem Ball unter www.tc-blaugold.de