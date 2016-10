Bode-Museum

Das Bode-Museum ist Teil der Museumsinsel und gehört zum Weltkulturerbe. Das Gebäude beherbergt die Skulpturensammlung, das Museum für Byzantinische Kunst und das Münzkabinett.



21 Jahre waren seit der Eröffnung der Nationalgalerie 1876 vergangen, als auf der Museumsinsel der nächste Grundstein gelegt wurde. Dabei hatte es schon 1882 einen Architekturwettbewerb gegeben, dessen Ergebnisse jedoch als unzulänglich empfunden worden waren. Schließlich erhielt Ernst Ihne den Auftrag zum Bau des Kaiser- Friedrich-Museums, des heutigen Bode-Museums.



Architektur des Bode-Museums



Majestätisch spiegelt sich der Neobarockbau in den Wassern der hier zusammenfließenden Spreearme. Seine Kuppel, unter der sich im Innern eine Ruhmeshalle befindet, setzt an dieser herausgehobenen Stelle einen städtebaulichen Akzent. An der gerundeten Spitze befindet sich der Eingang. Um diesen zu erreichen mussten die beiden Brücken gebaut werden. Die nach außen dreiflüglige Anlage entpuppt sich im Innern als vielteiliger Komplex mit insgesamt fünf Lichthöfen. Das Bode-Museum wurde bis 2005 generalsaniert.

Gefällt mir

0