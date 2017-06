Fahrräder gegen Autos

Berlin: Kreisgeschäftsstelle der Grünen |

Tegel. Im Rahmen der Reihe „Grünes Kino“ zeigt der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen den schwedischen Dokumentarfilm „Bikes vs Cars“ von Fredrik Gertten am 19. Juni um 19 Uhr in der Kreisgeschäftsstelle „Grüner Fuchs“, Brunowstraße 49. Der mehrfach preisgekrönte Dokumentarfilm untersucht die beherzten Bemühungen einzelner Fahrrad-Aktivisten in ihrem Kampf gegen eine Lobby aus Auto-, Öl- und Straßenbaukonzernen. Nach der Filmvorführung gibt es eine Diskussion unter anderem mit Stefan Gelbhaar, verkehrspolitischer Sprecher der grünen Fraktion im Abgeordnetenhaus. Der Eintritt zu Vorführung und Diskussion ist frei. CS