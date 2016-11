Keine neuen Hinweisschilder

Tegel.

Eine bessere Ausschilderung der U- und S-Bahnstationen in Tegel hatten sich die Reinickendorfer Bezirksverordneten im Juni dieses Jahres gewünscht – und das Bezirksamt beauftragt, sich bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) und der S-Bahn Berlin GmbH dafür einzusetzen. Beide Unternehmen erteilten dem Anliegen eine Absage, ließ das Bezirksamt die Verordneten in ihrer November-Sitzung per Stellungnahme wissen. So habe die BVG lediglich zugesagt, die aufgrund von Bauarbeiten entfernten Schilder am U-Bahnhof wieder anzubringen, mehr aber auch nicht. Die S-Bahn habe geantwortet, sie stelle im öffentlichen Straßenland grundsätzlich keine Hinweisschilder auf.