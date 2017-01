Prager Platz

Weniger ein Touristenmagnet, sondern eher ein Anziehungspunkt für Einheimische ist der Prager Platz mit einer Grünanlage und einem Springbrunnen, einer kurzen Fußgängerzone und einer Ladenpassage.

Seinen Namen trägt der Prager Platz bereits seit 1888.

Ein schöner, gepflegter Park lädt zum Erholen ein. Des Weiteren können Einkäufe erledigt werden oder mit den Kindern ein Spielplatz besucht werden. Bei Kindern besonders im Sommer beliebt ist der Springbrunnen, der seinen Standort mittig des Platzes bekommen hat.



In den zwanziger Jahren war der Prager Platz ein kulturelles Zentrum West-Berlins. Bekannte Künstler und Intellektuelle wie der Physiker und der Erfinder der Relativitätstheorie - Albert Einstein, der Journalist und Schriftsteller - Egon Erwin Kisch und der Schriftsteller, Drehbuchautor und Kabarettist - Emil Erich Kästner lebten in den umliegenden Straßen. Die Schauspielerin Hildegard Knef hat in den neunziger Jahren in unmittelbarer Nahe des Prager Platzes gewohnt.

Gefällt mir

0