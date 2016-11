Elektromobilität im Fokus

Tegel.

Zum 6. Tag der Elektromobilität lädt Wirtschaftsstadtrat Uwe Brockhausen (SDP) am Dienstag, 15. November, um 17.30 Uhr ins Mercedes-Benz Center, Holzhauser Straße 11-19, ein. In Kooperation mit dem Gastgeber, der Berliner Agentur für Elektromobilität und der Tegel Projekt GmbH organisiert die bezirkliche Wirtschaftsförderung diese Info-Veranstaltung rund ums Thema „Elektromobilität bewegt“. Es gibt Referate von Spezialisten, Gesprächsrunden und Präsentationen. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine verbindliche Anmeldung bis zum 9. November notwendig unter http://asurl.de/1353 . Die Teilnahme bedarf einer schriftlichen Bestätigung, die kurz vor der Veranstaltung per Mail versandt wird.