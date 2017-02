Grünes Kino zur Ernährung

Berlin: Grüner Fuchs |

Tegel. In der Reihe „Grünes Kino Reinickendorf“ des Kreisverbandes von Bündnis 90/Die Grünen in dessen Geschäftsstelle „Grüner Fuchs“, Brunowstraße 49, ist am Mittwoch, 15. Februar, ab 19 Uhr der preisgekrönte Dokumentarfilm „Food Inc. – Was essen wir wirklich?“ zu sehen. Im Anschluss an die Filmvorführung gibt es eine Diskussion mit der grünen Bundestagsabgeordneten Nicole Maisch, Sprecherin für Verbraucher- und Tierschutzpolitik ihrer Fraktion. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. CS