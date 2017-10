Mehdorn spricht über Politik

Tegel.

Der ehemalige Berliner Flughafenchef und davor Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, Hartmut Mehdorn, ist Ehrengast beim 55. Tegeler Gespräch der CDU Tegel am Donnerstag, 26. Oktober, um 18 Uhr im Restaurant Alter Fritz, Karolinenstraße 12. Der Ex-Manager spricht über „Wirtschaft und Politik – privat versus staatlich“. Vor ihm gibt Norbert Eyck, Vorsitzender der Mittelstandsvereinigung Reinickendorf, einen Überblick über „Wirtschaft im Bezirk Reinickendorf“. Die Teilnahme kostet inklusive Teilnahme am Büffet 20 Euro. Die Anmeldung erfolgt per Post unter CDU Tegel, „Nordmeile“ Oraniendamm 10-6, Aufgang D, 13469 Berlin, per Fax unter496 30 53 oder per E-Mail unter info@cdu-tegel.de