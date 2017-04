Blick in den Tower: Führungen zum Tag der Städtebauförderung am 13. Mai

Tempelhof. Der 13. Mai ist bundesweiter „Tag der Städtebauförderung“. Berlin ist mit insgesamt 45 Orten dabei, an denen sich interessierte Bürger vor Ort über Bauprojekte informieren können. Auf der Liste steht auch der Tempelhofer Flughafentower.

Es handelt sich um den sogenannten Kopfbau West am südwestlichen Ende des Flughafengebäudes am Tempelhofer Damm. Die Besucher erhalten Informationen zur Geschichte und Gegenwart des Towers sowie zu den aktuellen Planungen des Förderprojekts „Tower THF“ aus dem Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“. Es geht hauptsächlich um die weiten Dachflächen, auf denen nach den bisherigen Planungen bis 2019 eine Terrasse mit Gastronomie und Ausstellungsebene nach einem Entwurf des Schweizer Architekturbüros :mlzd aus Biel entstehen soll.Der Tempelhofer Tower ist „ein nationales Projekt des Städtebaus im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms. Dafür stehen Fördermittel des Bundes und des Landes Berlin zur Verfügung“, teilt die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt mit. Für die Baumaßnahme sind Gesamtkosten in Höhe von knapp achteinhalb Millionen Euro brutto vorgegeben. Das Projekt „Tower THF“ gilt als wesentlicher Baustein zur Öffnung des Gebäudes zur Stadt.Allerdings ist der Tower des ehemaligen Flughafens einer der Orte, die am 13. Mai nur im Rahmen einer exklusiven Führungen besichtigt werden können. Zwischen 10.15 und 15.15 Uhr gibt es insgesamt sechs Termine. Die Teilnahme ist kostenlos, aber Interessenten müssen sich unbedingt unter http://asurl.de/13ci anmelden und einen Haftungsausschluss der Veranstalter akzeptieren. Es gibt zwar keinen Anmeldeschluss, aber die Plätze sind begrenzt. "Es läuft nach dem Prinzip ,wer zuerst kommt, mahlt zuerst‘“, so Christine Güthling von der Tempelhof Projekt GmbH zur Berliner Woche.