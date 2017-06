Akrobaten der Lüfte unterwegs

Tempelhof.

Unter dem Motto „Von Mauer- und Abendseglern über den Wiesen“ führt Juliane Bauer am 29. Juni fachkundig über das Tempelhofer Feld, um den abendlichen Flugverkehr der Vögel am Himmel zu beobachten und zu erklären. „Nur in der Dämmerung sind die Akrobaten der Lüfte gleichzeitig unterwegs“, so Juliane Bauer. Treffpunkt ist um 19.30 Uhr die rote Infosäule am Haupteingang Columbiadamm. Die Teilnahme kostet drei, ermäßigt zwei Euro. Weitere Infos: www.gruen-berlin.de/.