Berlin: Eva-Maria-Buch-Haus |

Tempelhof. Im Rahmen einer neuen Veranstaltungsreihe und in Kooperation mit dem Verein ErzählKunst werden in der Bezirkszentralbibliothek „Eva-Maria-Buch-Haus“, Götzstraße 8-12, Geschichten für Kinder ab fünf Jahren erzählt. Es beginnt am 21. Januar von 11 bis 12 Uhr mit dem „Märchen vom Schnee“. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen unter 902 77 22 98. HDK