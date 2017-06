Berlin: Eva-Maria-Buch-Haus |

Tempelhof. In der Bezirkszentralbibliothek, Eva-Maria-Buch-Haus, Götzstraße 8-12, stehen am 21. Juni von 16 bis 17 Uhr „Digitale Angebote im VOEBB – Ein Überblick – E-Books, Datenbanken, E-Learning“ auf dem Programm. Die Veranstaltung richtet sich vornehmlich an Leser, die die digitalen Angebote über das Portal VOEBB.de nutzen möchten. Weitere Informationen: 902 77 25 16. HDK