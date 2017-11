Ganzheillicher Eltern-Kind-Kurs

Berlin: Nachbarschaftszentrum in der ufaFabrik |

Tempelhof. Der Familientreffpunkt des Nachbarschaftszentrums in der ufaFabrik, Viktoriastraße 13, bietet ab 20. November jeweils montags von 14.15 bis 15.45 Uhr den achtteiligen Kurs FamilySteps an. „FamilySteps ist ein ganzheitlicher Eltern-Kind-Kurs in gemütlicher Atmosphäre. Wir schaffen einen Ort für all die aufkommenden Fragen ab dem ersten Geburtstag, verbunden mit Elementen aus dem Kinderyoga, Bewegungs- und Singspielen, Massagegeschichten, sowie verschiedene Sinnesanregungen“, so die Veranstalter. Weitere Infos und Anmeldung: 75 50 31 22. HDK