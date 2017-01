Berlin: ufaFabrik |

Tempelhof. Der Familientreffpunkt des Nachbarschaftszentrums in der ufaFabrik, Viktoriastraße 13, bietet ab 12. Januar jeweils donnerstags von 16.45 bis 17.35 Uhr unter der Überschrift „Kinder spielen Yoga“ einen entsprechenden Kurs für Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren an. „Atem- und Körperübungen in Liedern, Reimen, Versen und Geschichten wirken entspannend und belebend, sie schärfen die Selbstwahrnehmung, steigern die Konzentrationsfähigkeit und stärken das Selbstbewusstsein. Meditationen werden geübt und es wird auch viel gelacht“, lautet die Ankündigung. Weitere Informationen und Anmeldung: 626 39 73. HDK