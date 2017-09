Berlin: Café Albrecht |

Tempelhof. Im Café Albrecht, Friedrich-Franz-Straße 11, gibt es am 8. Oktober von 14 bis 16 Uhr Kino für Kinder. Gezeigt wird der Film "Das Paradies hat einen Haken". Der Streifen handelt von Vaiana, die von Geburt an eine einzigartige und besondere Verbindung zum mächtigen, weiten Ozean in sich trägt. Sie setzt ihre Segel, um auf den Spuren ihrer Urahnen zu wandeln. Dazu gibt es Popcorn und Getränke für kleines Geld. Informationen: 76 00 76 33. HDK