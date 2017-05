Plakate zu Menschenhandel

Berlin: Polizeipräsidium Berlin |

Tempelhof.

Im Foyer des Polizeipräsidiums am Platz der Luftbrücke 6 wird noch bis 25. Juni eine themenbezogene Plakatausstellung der broken hearts Stiftung präsentiert. Es geht um das Thema Sklaverei und Menschenhandel im 21. Jahrhundert. Die Plakate sind Ergebnisse von Poster-Designwettbewerben der Stiftung. Die Ausstellung in der Polizeizentrale kann täglich von 8 bis 15.30 Uhr besichtigt werden. Der Eintritt ist frei. An der Wache des Polizeipräsidiums muss lediglich der Personalausweis vorgezeigt werden.