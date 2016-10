Tag der offenen Tür an der Deutsch-Skandinavischen Gemeinschaftsschule

Lernt uns und unsere Schule kennen - Herzliche Einladung an alle interessierten Kinder und ihre Eltern in Tempelhof und Umgebung!

Die Deutsch-Skandinavische Gemeinschaftsschule (DSG) ist eine mehrsprachige Schule. Hier wird mit skandinavischem Herz nach dem Berliner Rahmenlehrplan unterrichtet. Sprachen spielen eine große Rolle; neben Deutsch, Dänisch, Norwegisch und Schwedisch können die Kinder und Jugendlichen Englisch und Spanisch lernen. Das Kind und seine Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt, es gestaltet sein eigenes Lernen mit. Von der ersten bis zur neunten Klasse wird in jahrgangsübergreifenden Lerngruppen (123, 456 und 789) gearbeitet. Der Unterricht in der Grundschule (Klasse 1-6) ist bilingual. In der Oberschule (ab Klasse 7) stellen die Schülerinnen und Schüler ihr Lernprogramm in Begleitung der Pädagogen selbst zusammen. Die Klasse zehn bereitet sich altershomogen auf die Abschlussprüfungen vor.Am Donnerstag, den 13. Oktober 2016 wird von 10 – 12 Uhr ein Tag der offenen Tür stattfinden. Da es eine Präsentation und einen geplanten Ablauf geben wird, bitten wir Euch pünktlich zu kommen, damit Ihr nichts verpasst! Wir freuen uns sehr über zahlreiche Besucher!Weitere Informationen findet Ihr unter: www.dsg-schule.de sowie unter www.montessori-stiftung.de