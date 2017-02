Berlin: Eva-Maria-Buch-Haus |

Tempelhof. In der Bezirkszentralbibliothek, Eva-Maria-Buch-Haus, Götzstraße 8-12, wird am 2. und 9. März jeweils von 16.30 bis 17.30 Uhr Kindern im Alter ab vier Jahren vorgelesen. Die regelmäßigen Aktionen in den Buchausleihen des Bezirks finden in Kooperation mit dem Verein „Lesewelt Berlin“ statt. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung nicht erforderlich. Weitere Infos: 902 77 25 16. HDK