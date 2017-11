Tempelhof. Mit wenigen Accessoires verwandeln sich die vier Beatboxer in Comicfiguren, die Geschichten aus dem Leben erzählen. Songs und Sounds, Tunes und Rhythmen sind ausschließlich „mundgemacht“. Am 21. und 22. November sind sie in der ufaFabrik, Viktoriastraße 10-18 zu erleben. Die Show beginnt jeweils um 20 Uhr. Eintritt 19, ermäßigt 16, für Studenten zwölf Euro, 75 50 30. HDK