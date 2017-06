Artistik in der U-Bahn: ufa-Fabrik startet in die Sommersaison

Tempelhof. Doppelter Feiergrund: Mit großem Getöse startet die ufaFabrik am 9. Juni in die neue Open-Air-Saison. Gleichzeitig feiert die Kulturfabrik am Teltowkanal, Viktoriastraße 10-18, ihr 38-jähriges Bestehen.

75 50 30 oder Weitere Informationen zum Programm und Kartenreservierung unter75 50 30 oder http://www.ufafabrik.de/de.

Die Open-Air-Saison 2017 wird laut Eigenwerbung „auf einer der schönsten überdachten Freiluftbühnen Berlins“ eröffnet. Los geht es mit der Jugend-Show "Underground Championship" – eine Eigenproduktion des ufaFabrik-Circus und ein Highlight aus dem Sommer-Varieté All4One. Es geht um ein aktuelles Thema: Jugendliche treffen in der U-Bahn aufeinander und Spannung liegt in der Luft. Diese Spannung wird unter anderem durch Pöbeln mit Jonglagebällen, Battle mit Breakdance, akrobatischen Spots sowie dem Einsatz von Seilen und Reifen abgebaut. Der U-Bahnwagen wird zum Schauplatz für artistische Begegnungen. 20 Jugendliche haben die Show in Eigenregie inszeniert und laden das Publikum zum Einsteigen und zu einer Probefahrt ein.Ab 14. Juni will All4One das Publikum dann in seiner Gesamtheit begeistern – mit hochkarätiger Artistik, Komik und Musik. Sammy Tavalis, Musiker, Mime, Komiker und Kopf des Ensembles, präsentiert einen Abend, der neben artistischen Höchstleistungen sprichwörtlich großen Wert auf den guten Ton legt. Die Künstler zeigen eine fulminante Show voller Spielfreude und verstehen es gleichzeitig, an ihren Instrumenten musikalisch aufs Höchste zu begeistern. All4One ist eine eine Show, die alles beinhaltet, was ein Varieté im besten Sinne des Wortes bieten kann: schwindelerregende Akrobatik, virtuose Jonglage, Tanz, Musik und jede Menge Witz."Underground Championship" auf der Bühne im überdachten Sommergarten beginnt am 9. Juni um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 15, ermäßigt zehn Euro.