Der Feldlerche auf der Spur

Tempelhof.

Unter der Überschrift“ „Natur für Familien: Senkrechtstarter auf dem Tempelhofer Feld“ will Anoosh Werner vom Freilandlabor Britz am 27. Mai von 14 bis 16 Uhr mit Familien die Spur der Feldlerche auf dem ehemaligen Flugfeld verfolgen. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der roten Infosäule am Haupteingang Columbiadamm. Die Teilnahme kostet zwei, für Kinder einen Euro. Weitere Infos unter www.freilandlabor-britz.de