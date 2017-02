Berlin: Gemeindehaus Alt-Tempelhof |

Tempelhof. Termin für Filmfreunde: Im evangelischen Gemeindehaus Alt-Tempelhof und Michael, Kaiserin-Augusta-Straße 23, wird am 17. Februar um 19.30 Uhr der Streifen „Can a Song, Save Your Live?“ gezeigt. Der Film handelt von New York, der Stadt, die niemals schläft, in der eine junge Musikerin ihr Glück sucht und versucht, ihre Karriere voranzutreiben. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen: 752 80 63. HDK