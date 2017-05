Figurentheater für Erwachsene aus Taiwan am Teltowkanal

Tempelhof. Am 26. und 27. Mai steht in der ufaFabrik die deutsche Erstaufführung eines in Taiwan preisgekrönten Theaterstücks auf dem Programm, eine Koproduktion des dortigen Kulturministeriums mit der Berliner Kulturfabrik.

Es handelt sich um modernes Figurentheater für Erwachsene mit dem Titel „I Am Another Yourself“. In der Ankündigung heißt es unter anderem: „Ein faszinierendes, assoziatives Spiel in der Schönheit taiwanischer Tischpuppenspielkunst, unterstützt durch visuelle Effekte und zeitgenössische Musik.“Hauptdarsteller sind zirka 30 Zentimeter große Handpuppen mit lebendig wirkenden Gesichtern in fantasievollen Kostümen. Mehrere Puppenspieler verleihen den Figuren menschliche Bewegungen und geben den verschiedenen Charakteren individuelle Züge. „Das Spiel mit den Puppen fasziniert alle Altersgruppen und ist dabei so ausdrucksstark, dass die Geschichten auch ohne Sprachkenntnisse zu verstehen sind“, freut sich ufaFabrik-Sprecherin Gabi Maria Metternich.Die Show im Theatersaal der ufaFabrik, Viktoriastraße 10-18, beginnt an beiden Tagen um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 14, ermäßigt zehn Euro. Weitere Informationen und Kartenreservierung:75 50 30.