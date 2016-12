Jugendshow der Circusschule

Berlin: ufa Fabrik |

Tempelhof. Jugendliche der Circusschule zeigen in der ufaFabrik, Viktoriastraße 10-18, am Donnerstag, 15. Dezember, ab 19 Uhr ihre eigene Show. Junge Leute treffen in der U-Bahn aufeinander. Spannung liegt in der Luft: pöbeln mit Jonglagebällen, Battle mit Breakdance, akrobatische Spots, Einsatz von Seilen und Reifen. Der U-Bahn Wagen wird zum Schauplatz für artistische Begegnungen. 20 Jugendliche und junge Erwachsene aus der Circusschule haben in Eigenregie diese Show inszeniert. Karten zu zehn, ermäßigt fünf Euro unter 75 50 30. KT