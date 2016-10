Kabarettwochen der Extraklasse: Volles Programm mit Berlin-Premieren

Tempelhof. Heißer Tipp für Kabarett-Fans: Unter der Überschrift „Ausgeschlafen!“ stehen vom 2. bis zum 20. November Kabarettwochen in der ufaFabrik auf dem Programm. Handverlesenes Kabarett und jede Menge Berlin-Premieren sind angekündigt.

Kabarettisten aus ganz Deutschland und Österreich werden in der Kulturfabrik am Teltowkanal erwartet. Beispielsweise sind Fatih Çevikkollu, Götz Frittrang, Helene Mierscheid, das Duo Simon & Jan, Markus Bath, Vanessa Maurischat und Severin Groebner mit von der Partie.In der Ankündigung heißt es unter anderem: „Ob genreübergreifend oder interdisziplinär, die Freiheit innerhalb künstlerischer Ausdrucksformen zu wählen oder sie miteinander zu verbinden ist groß. Und dann gibt es – fast unbemerkt – auch die leisen Veränderungen innerhalb einzelner Genres. So hat das politische Kabarett in den vergangenen Jahren aufgrund beschleunigter gesellschaftlicher Veränderungen Kabarettisten mit anderen Formen des kritischen Hinterfragens hervorgebracht. Scheinbar harmlos wird geplaudert, gescherzt oder die Unbill der Gegenwart beklagt, ebenso beiläufig wird dem Volk (und nicht nur der politischen Repräsentanz) aufs Maul geschaut.“Der sicherlich spektakuläre Eröffnungsabend wird am 2. November von dem aus Köln angereisten Kabarettisten Fatih Çevikkollu moderiert. Ihm zur Seite stehen Helene Mierscheid, Götz Frittrang, Simon & Jan und Severin Groebner. Die Show im Varieté Salon der ufaFabrik, Viktoriastraße 10-18, beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 17, ermäßigt 14 Euro, für Studenten (nur im Vorverkauf) zwölf Euro. Kartenreservierung:75 50 30.

Informationen zu Programm, Terminen, Künstlern und Eintrittspreisen der Kabarettwochen: www.ufafabrik.de.