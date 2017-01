Berlin: Gemeindehaus Alt-Tempelhof |

Tempelhof. Am 10. Februar sowie an jedem zweiten Freitagabend des Monats jeweils von 19.30 bis 22 Uhr steht im evangelischen Gemeindehaus Alt-Tempelhof und Michael, Kaiserin-Augusta-Straße 23, „Ceilidh Dance“ auf dem Programm. Es werden schottische, irische, bretonische und altenglische Tänze in Kreisen, Sets oder Squares nach Ansagen getanzt. Die Teilnahme pro Abend kostet fünf Euro. Weitere Information und Anmeldung: 704 00 80. HDK