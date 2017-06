Berlin: Glaubenskirche Tempelhof |

Tempelhof. In der evangelischen Glaubenskirche, Friedrich-Franz-Straße 9, steht am 25. Juni die Messe D-Dur - Antonin Dvorák, für Chor und Orgel auf dem Programm. Das Konzert unter Leitung von Johann-Albrecht Michael und mit Christoph Wilcken an der Orgel beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt kostet zehn, ermäßigt acht Euro. Weitere Infos: 752 80 63. HDK