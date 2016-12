Tempelhof.

Eine Busfahrt zum Weihnachtsmarkt in die Domstadt Naumburg startet am 17. Dezember um 9.35 Uhr am Ullsteinhaus in der Ullsteinstraße. Besucht werden auch kleine Weingüter, die zur stimmungsvollen „Saalfelder Weinmeile“ einladen. Die Fahrt kostet 42 Euro, eine Domführung ist zubuchbar. Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldung unter60 97 48 84 oder per E-Mail an gutefahrt@pema-reisen.de möglich.