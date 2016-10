Nilpferd am Teltowkanal

Tempelhof. In der ufaFabrik geht am 9. Oktober eine Berlin-Premiere über die Bühne. Der Bauchredner Sebastian Reich ist mit seinem neuen Live-Programm „Amanda packt aus“ angekündigt.

Zuvor waren der Comedian aus Würzburg und seine liebenswert-freche Nilpferd-Lady knapp drei Jahre mit ihrer ersten Soloshow „Bauchlandung“ unterwegs. Nun hat Amanda ihre (vorlaute) Schnauze voll und packt aus. Sie hat in den letzten drei Jahren eine Menge erlebt und erzählt von Tausenden Kilometern auf der Autobahn, über Kurioses in Hotels und Abstellkammern, von zahlreichen Flirts mit C- und F-Promis und unzähligen Erlebnissen hinter den Kulissen. Da staunt selbst Sebastian Reich.„120 Minuten geballte Nilpferd-Comedy, wilde Wortgefechte und verrückte Überraschungen prallen auf die Lach- und Bauchmuskeln der Zuschauer. Amanda packt aus! Da kann der Rest wohl einpacken“, frohlocken die Veranstalter.Die Show in der ufaFabrik, Viktoriastraße 10-18, beginnt am 9. Oktober um 18 Uhr. Der Eintritt kostet 19, ermäßigt 16 Euro. Weitere Informationen und Karten unter75 50 30.