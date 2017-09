Satter Sound und leise Töne : Schlagfertiges Quartett mit Heimspiel

Tempelhof. Am 22. und 23. September sind die Berliner Trommler der Gruppe „SchlagFertig“ mit ihrem neuen Programm in der ufaFabrik zu Gast. Neben Schlagzeugen kommen ungewöhnliche Alternativen zum Einsatz.

Der Ruf von sattem Sound, Kraft, Poesie und Entertainment voller Dynamik eilt dem schlagfertigen, von Tom Börner, Julian Janker, Robert Memmler und Kevin Pross gebildeten Quartett voraus. „Die vier Berliner Schlagzeuger begeistern durch mitreißende Dynamik und dem satten Sound des Lebens – aber auch mit leisen Tönen – immer wieder aufs Neue“, heißt es unter anderem in der Ankündigung der Veranstalter. „Eine Show von SchlagFertig ist mehr als nur Rhythmus! Ein beeindruckendes akustisches Konzerterlebnis und atemberaubendes Entertainment“, fügt ufaFabrik-Sprecherin Gabi Maria Metternich schwärmend hinzu. Das Besondere: Neben herkömmlichen Trommeln benutzen die vier Musiker alternative Instrumente wie Leitern, Fässer, Röhren und ihre eigenen Körper.Die Show im Theatersaal der Kulturfabrik am Teltowkanal, Viktoriastraße 10-18, beginnt an beiden Tagen um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 19, ermäßigt 15 Euro, für Studenten (nur im Vorverkauf) zwölf Euro.

Weitere Informationen und Kartenreservierung: 75 50 30.