Schulze hat den Blues

Tempelhof. Im Bierhaus am Tempelhofer Damm 139 gastiert am 3. Dezember die Berliner Band „Schulzeblues“. Angekündigt ist „Classic- und Modern-Blues nicht üblicher Auswahl“.

„Jeder Schulze hat mal den Blues“, so das Motto der Band. Ihr Namensgeber ist der Gitarrist Reinhard Schulze, der seinen speziellen Blues schon vor vielen Jahren aus der niedersächsichen Tiefebene mit nach Berlin gebracht hat. Bassistin Gabi Mehlitz, die zusammen mit Reinhard Schulze den Backing-Chor stellt und den Sound zusammenhält, sagt: „Auch wenn alle Bandmitglieder ursprünglich aus musikalisch unterschiedlichen Genres kommen, vereint uns doch der Blues."Und den spielen die zwei Frauen und drei Männer mit Leidenschaft und Hingabe. In ihrem abendfüllenden Programm covern sich die Schulzeblues-Musikanten kreuz und quer durch die lange Bluesgeschichte. Die Bandbreite ihrer Interpretationen reicht von klassischen Nummern bis hin zum modernen Blues-Rock, beispielsweise von Bonnie Raitt, Susan Tedeschi, Walter Trout, Joe Bonamassa und vielen anderen.Das Konzert im Clubatmosphäre beginnt am 3. Dezember um 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos:751 50 98.