Skelett unterm Bett: Dunkelführung mit Gänsehautfaktor in Alt-Tempelhof

Tempelhof. Um „die dusteren Seiten von Tempelhof“ zu erkunden, laden die Museen des Bezirks am 26. August wieder zu einer „Dunkelführung für Nachteulen“ über das Gelände der Alt-Tempelhofer Dorfkirche ein.

Die Teilnahme an dieser Tour mit Gänsehautfaktor mit dem Titel „Unterm Bett liegt ein Skelett“ unter Führung von Marion Feise ist kostenlos. Nur um das Mitbringen von Taschenlampen wird gebeten. In der Ankündigung heißt es unter anderem: „Gruselige Kinderverse und Reime begleiten die abendliche Führung durch das unheimliche alte Tempelhof. Mit schaurigen Erzählungen und mit Gänsehaut tauchen die Teilnehmenden auch hier in die dunklen Abgründe hinter den sonst so schmucken Fassaden und freundlichen Orten.“ Treffpunkt ist um 20 Uhr am mittelalterlichen Kirchhofsportal der Alt-Tempelhofer Dorfkirche am Reinhardtplatz.Um die Kirche samt Komturei und Friedhof ranken sich allerlei Geschichten und Legenden. Sie ist quasi die Tempelhofer Keimzelle. Die erste Version der Dorfkirche ist um das Jahr 1200 von den Tempelrittern erbaut worden, die auch Namensgeber des Ortes waren. Der heutige Bau, nach Kriegszerstörungen mit veränderter Turmform, entstand im zweiten Drittel des 13. Jahrhunderts. Er ist die größte aller noch erhaltenen historischen Berliner Dorfkirchen.