Sonarichor Berlin singt Weihnachtslieder

Tempelhof. Es ist immer ein besonderes Erlebnis, die Konzerte des Sonarichors zu besuchen. Die stimmgewaltigen Herren geben ihr diesjähriges Weihnachtskonzert am 17. Dezember um 16 Uhr in der Kirche Maria Frieden in Tempelhof, Kaiserstraße 28/29. Erklingen werden klassische und volkstümliche Weihnachtslieder, zum Beispiel "In dulci jubilo", "Die Hymne an die Nacht" und der berühmte "Drummer Boy". Dazu gibt es Textbeiträge, ganz im Zeichen von Weihnachten. Mit dabei ist auch das Brass Collegium Berlin. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende für die Chorarbeit wird gebeten.