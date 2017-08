Tragikomödie mit filmhafter Musik in besonderer Kulisse - Eventpremiere Heute Abend und bis zum 2. September in der Berliner Malzfabrik

Vorrangig junge Nachwuchsschaupieler mit abgeschlossener Ausbildung an einer Theater- oder Filmschauspielschule spielen in einer

Tragikomödie mit filmhafter Musik in besonderer Kulisse.



Eine kurzweilige, schnelle, tiefgründige tragische Komödie in der Berliner Malzfabrik in der Bessemerstraße 2-14 wird präsentiert vom Theater shortvivant.Zum Inhalt:Eine Fabrik.Ein Engländer, der sie bewacht.Ein Händler umhüllt von Zimt, der sie besucht.Ein Antagonist, der da noch arbeitet.Ein Psychologe, der auf den Takt achtet.Ein Klavierspieler, der sich nicht erinnern will.Und ein Kronleuchter.Das Theater erwartet Sie heute Abend ab 19.00 Uhr (Beginn 20.00 Uhr). Der Eintrittspreis beträgt 10€ an der Abendkasse. Tickets: 030-89729955Bitte beachten Sie die ergänzenden Hinweise