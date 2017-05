Yesterday for ever: MedienPoint feiert Paul McCartney

Tempelhof. Als Beatle ist er eine Legende. Als Songwriter gilt er als einer der erfolgreichsten in der Geschichte der Popmusik. Sein „Yesterday“ ist bislang der meistgespielte Hit aller Zeiten. Am 18. Juni feiert Paul McCartney aus Liverpool seinen 75. Geburtstag.

Für den sozialen Buchladen MedienPoint ist das der richtige Anlass, den gesamten Juni dem Wirken und Werk des Beatles-Mitbegründers zu widmen. Die Beatles prägten eine ganze Generation, Stichwort Beatlemania, haben sich tief im kollektiven Musikbewusstsein verankert und werden von vielen Fans rund um den Globus noch heute als „die größte Band aller Zeiten“ bezeichnet. Dabei ging das letzte Konzert der Fab Four schon vor beinahe fünf Jahrzehnten, am 30. Januar 1969 über die Bühne. Dennoch ist seitdem weltweit kein Tag ohne Beatles-Musik im Radio vergangen.Nach der Ermordung John Lennons und dem Krebstod von George Harrison weilen nur noch der immer noch musikalisch höchst aktive Paul McCartney und Ringo Starr (77) unter den Lebenden. „Paul McCartney kann auf ein Musikerleben zurückblicken wie wohl kein Zweiter. Auch heute ist er mit seinen Songs noch erfolgreich“, begründet MedienPoint-Manager Henning Hamann die aktuelle Ausstellung mit vielen, darunter seltenen Exponaten. Insgesamt werden Plakate, Plattencover, Bücher, Merchandising und so weiter präsentiert.Die Ausstellung in der Werderstraße 13, schräg gegenüber der ufaFabrik, ist bis zum 30. Juni montags bis freitags jeweils von 11 bis 17 Uhr zu besichtigen. Weitere Informationen:

78 89 31 94.