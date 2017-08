Zwei Tage Party: ufaFabrik feiert großes Sommerfest

Tempelhof. Mit einem zweitägigen Sommerfest, dem ufaFabrik-Boulevard, steigt am 2. und 3. September wieder die größte Party des Jahres in der ufaFabrik, Viktoriastraße 10-18.

75 50 30. Informationen und Programm unter http://asurl.de/13he, 75 50 30.

Jeweils ab 12 Uhr ist ein vielfältiges und spannendes Programm für alle Generationen angekündigt. Der Eintritt ist frei.„Das ist unsere schönste Veranstaltung und der Höhepunkt des Jahres“, freut sich ufa-Sprecherin Gabi Maria Metternich und lädt ein, kräftig mitzufeiern. Das Musik-, Straßenkunst- und Umweltfestival unter dem Motto „Lebendig, bunt, ökologisch – und prall gefüllt“ wird traditionell am ersten Wochenende im September zum Abschluss der Sommersaison und zum Start in die Herbst-Wintersaison, gefeiert. Das gesamte rund 18 500 Quadratmeter große Gelände der Tempelhofer Kulturfabrik am Teltowkanal verwandelt sich an den beiden Tagen zum vierten Mal in Folge in eine bunte Erlebniswelt, unter anderem mit Marktplatz, Straßenmusikanten, Performance, Theater, Livemusik und dem ufaFabrik-Kinderzirkus. Auf mehreren Kleinbühnen und der großen überdachten Open-Air-Hauptbühne präsentierten sich insgesamt rund 40 Acts verschiedener Sparten.Rundherum bietet ein bunter Ökomarkt vielfältige Produkte. Die Stände werden auf den Wegen des Geländes aufgebaut. Neben regionalen Produkten aus Ökolandbau reicht die Themenpalette der rund 30 Anbieter von gesunder Ernährung, Kunsthandwerk und FairTrade über ökologische Kleidung bis zu Workshops und Mitmachaktionen. Und auch der Kinderbauernhof mit seinen auf Besuch wartenden Tieren ist an beiden Tagen geöffnet. HDK