Bürgermeinung gefragt: Neuer Internetauftritt des Bezirksamts

Tempelhof-Schöneberg. Das Bezirksamt hat seinem Internetauftritt ein neues Layout verpassen lassen. Nun möchten die Verantwortlichen gern wissen, wie das „draußen“ ankommt.

Die Seite wurde in den letzten Monaten von vielen Mitarbeitern aus allen Abteilungen neu erstellt, teilt das Bürgermeisterbüro mit und fügt hinzu, dass der Auftritt kontinuierlich weiterbearbeitet werde, um den Bürgern einen besseren Einblick in die Bezirksverwaltung zu geben und ständig über aktuelle Themen zu informieren. Unter der Überschrift „Ihre Meinung ist uns wichtig“ bitten die Verantwortlichen um Reaktionen der Nutzer. „Wir laden Sie aus diesem Grund herzlich ein, sich daran zu beteiligen und uns zu schreiben, was Ihnen gefällt oder was Sie noch vermissen“, so Bürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD).Für entsprechende Hinweise, Ideen und Wünsche wurde am rechten unteren Rand der Seite extra ein „Feedback-Formular“ installiert. Ansonsten werden unter www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/ Informationen über das Leistungsangebot, Anschriften oder Öffnungszeiten der Verwaltung geboten.