Tempelhof. Die Tempelhof-Schöneberger SPD-Bundestagsabgeordnete Mechthild Rawert lädt am 11. November ab 15.30 Uhr zu einem Tag der offenen Tür in ihr Wahlkreisbüro, Friedrich-Wilhelm-Straße 86, ein. Es geht um "freundliche, muntere und erhellende politische Gespräche“, so Rawert. Damit ausreichend Kaffee und Kuchen vorhanden sind, wird um Anmeldung gebeten: 72 01 38 84. HDK