Unvergessener „Ehrenmord“

Berlin: Oberlandstraße/Oberlandgarten |

Tempelhof. Am 7. Februar jährt sich zum zwölften Mal der Todestag von Hatun Sürücü. Die junge Frau war eine Deutsche kurdisch-türkischer Herkunft, die von ihrem Bruder ermordet wurde, weil sie ein selbstbestimmtes Leben, frei von patriarchalen Strukturen und Repressionen führen wollte. Der Tempelhofer „Ehrenmord“ machte deutschlandweit Schlagzeilen. Am Tatort Oberlandgarten 1/Ecke Oberlandstraße erinnert ein Gedenkstein an Hatu Sürücü. Dort legen Bezirkspolitiker am Dienstag, 7. Februar, um 14 Uhr einen Kranz nieder. HDK