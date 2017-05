Zukunft des ehemaligen Güterbahnhofs ungeklärt

Tempelhof. Eigentlich sollte der ehemalige Güterbahnhof längst in ein City-Logistik-Terminal verwandelt werden. Aber seit Jahren wird der Großteil des zentral gelegenen Geländes lediglich als an privat vermieteter Lagerplatz genutzt.

Die Frage, die sich nun stellt: Kann oder soll das ursprüngliche für den Standort mit Autobahnanschluss vorgesehene Konzept für einen Umschlagplatz Schiene-Straße überhaupt noch realisiert werden? „Sollte sich eine Umsetzung dieses Konzepts nicht abzeichnen, möge das Bezirksamt in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen des Landes für die Fläche alternative Nutzungsszenarien als Grundlage für weitere Entscheidungen entwickeln und darstellen“, fordert der SPD-Bezirksverordnete Christoph Götz.Um die Sache zu klären, haben SPD und Grüne einen gemeinsamen Antrag in die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) eingebracht. Damit wird das Bezirksamt aufgefordert, zu prüfen, ob die Fläche unmittelbar am S-Bahnhof Tempelhof weiterhin mit der City-Logistik-Zweckbindung vorgehalten werden soll. Dabei soll auch geprüft werden, ob und gegebenenfalls wie das Areal für die Schaffung eines innerstädtischen Zentrums für das Handwerk (Stichwort Meistermeile nach Hamburger Vorbild) genutzt und „für dringend benötigte preiswerte Gewerberäume“ zur Verfügung gestellt werden kann.Antragsunterzeichner Götz: „Die derzeitige Nutzung ist angesichts der erhöhten Nachfrage auf dem Bodenmarkt unbefriedigend und vor dem Hintergrund der aktuellen verkehrspolitischen Schwerpunktsetzungen erscheint eine Prüfung der Realisierbarkeit des City-Logistik-Terminals nun dringend angeraten“. Eine Mehrheit hat der Antrag im ersten Anlauf allerdings nicht bekommen. Er wurde erst einmal zur weiteren Beratung in den Ausschuss für Stadtentwicklung überwiesen. Die Entscheidung fällt also frühestens in der Juni-Sitzung.