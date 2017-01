Berlin sagt Danke: Aktionstag für Ehrenamtliche

Tempelhof-Schöneberg. Täglich engagieren sich unzählige Berliner für ihre Stadt. Alle ehrenamtlich Tätigen sind nun am 29. Januar zum großen Aktionstag eingeladen.

Infos und Programm (an einigen Orten ist eine Anmeldung erforderlich) unter /www.berlin.de/berlin-sagt-danke/

Mehr als 90 Orte und Einrichtungen öffnen an diesem Tag ihre Türen. Interessierte der Ehrenamts-Zielgruppe können sich aus dem großen und vielfältigem Angebot ihr persönliches Lieblingsprogramm zusammenstellen. In Tempelhof-Schönberg stehen zum Beispiel die Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde, Marienfelder Allee 66-80, mit einer kostenlosen Führung durch die Sonderausstellung auf der Liste. Der Naturpark Schöneberger Südgelände, Prellerweg 47-49, und das Kombibad Mariendorf, Ankogelweg 95, gewähren beim Stichwort „Ehrenamt“ freien Eintritt und in der ufaFabrik, Viktoriastraße 10-18, gibt es unter anderem einen Beatboxworkshop, eine Zirkusshow, Puppentheater für Kinder sowie ein Kurzkonzert von Terra Brasilis.