Erfolgreiche Krimi-Aktion

Berlin: Medienpoint Tempelhof

Der MedienPoint hat seine Weihnachtsaktion um eine Woche verlängert. Bis zum Freitag, 23. Dezember, um 17 Uhr können sich die Besucher in der Werderstraße 13 noch fünf Krimis pro Tag mit nach Hause nehmen. „Es ist ein kleines Dankeschön für unseren Erfolg“, sagt MedienPoint Krimi-Expertin Annett Vogt. Seit Anfang Dezember hatten die Besucher die Auswahl zwischen 1000 Krimis. Der MedienPoint geht jetzt in die Weihnachtspause. Vom 27. bis 30. Dezember ist geschlossen. Ab 2. Januar ist der MedienPoint wieder montags bis freitags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Am 2. Januar beginnt auch die Ausstellung „Die Frauen lagen ihm zu Füßen“ zum 60. Todestag an Humphrey Bogart,

