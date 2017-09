Fürsprecher gesucht: Bewerbungsfrist läuft bis 20. Oktober

Berlin: Vivantes Wenckebach Klinikum |

Tempelhof-Schöneberg. Das Bezirksamt sucht schnellstmöglich einen Patientenfürsprecher oder eine Patientenfürsprecherin für den somatischen Bereich des Vivantes Wenckebach-Klinikums.

Es handelt sich um ein Ehrenamt, für das eine Aufwandsentschädigung gezahlt wird. Aufgabe der Patientenfürsprecher – gemäß den Vorgaben des Landeskrankenhausgesetzes – ist es, Patienten bei Beschwerden über die medizinische, pflegerische und sonstige Versorgung im Krankenhaus zur Seite zu stehen, deren Anliegen gegenüber dem Krankenhaus beziehungsweise dem Krankenhausträger zu vertreten und möglichst vermittelnd tätig zu werden. Von den Bewerbern werden unter anderem Engagement, Verhandlungsgeschick, Einfühlungsvermögen, selbstbewusstes und konfliktfähiges Auftreten sowie aktives Zugehen auf die Patienten erwartet; ebenso die Bereitschaft zur Fortbildung. Erreichbarkeit und regelmäßige Präsenz in den Häusern sind unabdingbar. Wegen des hohen Bevölkerungsanteils an Migranten sind interkulturelle Kompetenzen und/oder Sprachkenntnisse wünschenswert. Wer es letztendlich wird, entscheidet die Bezirksverordnetenversammlung (BVV).Bewerbungen mit Lebenslauf sind bis spätestens 20. Oktober an dasBezirksamt Tempelhof-Schöneberg, Stellenzeichen GesPL, 10820 Berlin oder an planko@ba-ts.berlin.de zu senden. Weitere Informationen:

902 77 47 80.