Großspende für den MedienPoint kam aus dem Bundestag

Tempelhof. Exklusiver geht’s kaum noch: Der MedienPoint Tempelhof hat nach Berlins Regierenden Bürgermeister nun auch den Bundestag als Lieferanten von Zweite-Hand-Büchern gewonnen.

Wie kürzlich berichtet, sammelt inzwischen selbst der Bürgermeister Müller (SPD), Bücher für den sozialen Buchladen in der Werderstraße 13. Nun hat der Tempelhof-Schöneberger CDU-Bundestagsabgeordnete Jan-Marco Luczak nachgezogen und neulich gleich mehrere Umzugskartons voller Bücher und anderer Medien in dem kleinen Laden an der Werderstraße abgeliefert. Zuvor hatte Luczak seine Abgeordnetenkollegen im Bundestag direkt angerufen und dazu aufgerufen, ihre ausgelesenen Bücher für diesen sozialen Zweck zu spenden. „Ich habe den Kollegen im Bundestag dieses tolle Projekt aus meinem Wahlkreis vorgestellt und zu Medienspenden aufgerufen. Die positive Rückmeldung aus den anderen Büros hat auch mich sehr überrascht“ so Luczak zur Berliner Woche.Auch MedienPoint-Manager Henning Hamann war vom Umfang der Spende, die Luczak abseits vom Wahlkampfgetümmel mitbrachte, überrascht und sichtlich beeindruckt. Kein Wunder allerdings, schließlich hatte der in Lichtenrade lebende Politiker sechs große prall mit Büchern, DVDs und CDs gefüllte Umzugskisten im Gepäck. „Diese Größenordnung ist natürlich eher selten“, sagt Hamann und freut sich vor allem über den „Nachschub an politischer Literatur – die wurde zuletzt knapp“.Der MedienPoint ist ein Projekt des Vereins „Kulturring in Berlin“. Es werden Bücher, Bild- und Tonträgerspenden gesammelt und kostenlos an Lesehungrige mit schmalem Geldbeutel weitergereicht. Häufig kommen die Spenden auch sozialen Einrichtungen zugute. Insgesamt sind Bücher, Videos, digitale Datenträger sowie Gesellschaftsspiele und Lernprogramme für den PC im Angebot. Der MedienPoint ist montags bis freitags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Infos:

78 89 31 94.