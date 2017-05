Jubiläumsfest im Boseclub

Berlin: Boseclub Tempelhof |

Tempelhof. In diesem Jahr besteht das Nachbarschaftszentrum der ufaFabrik schon 30 Jahre. Das soll am 19. Mai von 16 bis 18 Uhr am Standort Bosestraße mit einem „Fest der Nachbarn“ gefeiert werden. „Schnappt Euch eine Decke und Euer Lieblingsessen für das gemeinsame Picknick zum Fest der Nachbarn und kommt zum Garten des Boseclubs, Bosestraße 6, zu Spiel und Spaß für Groß und Klein“, lautet die Einladung an alle feierlustigen Nachbarn. Unter anderem sind Spielangebote, Kinderschminken, Yoga im Freien und eine Luftballonaktion angekündigt. Weitere Infos: 75 50 31 22. HDK